Lil Baby : "WHAM" explose les charts aux USA

Les chiffres de sa première semaine sont impressionnants.

On a répété à plusieurs reprises, avec un peu de mauvaise foi, qu'il ne s'était pas passé grand chose dans le rap US l'année dernière, à part le fameux clash Kendrick/Drake dont tout le monde parlait. Evidemment, c'était faux : de nombreux artistes ont fait très fort, mais Lil Baby vient de mettre une vitesse à absolument tout le monde (sauf Kendrick Lamar), dès le début de l'année 2025, avec la sortie de son album "WHAM", disponible depuis le 3 janvier. Comme ça fait plus d'une semaine qu'il est sorti, on a les chiffres de ventes de la fameuse "première semaine", et ils sont impressionnants.

Lil Baby numéro 1, de loin

"WHAM" est le quatrième album studio officiel de Lil Baby, même s'il a aussi sorti à côté plusieurs mixtapes. Et disons le tout de suite : il s'agit du meilleur démarrage de toute sa carrière. Il faut dire qu'il a fait fort : 140 000 ventes ou équivalents dès sa première semaine d'exploitation, selon le média Billboard. En parlant de Billboard, ça tombe bien : Lil Baby est également numéro 1 du classement des ventes d'album, le fameux Billboard 200. Le seul qui a fait mieux ces 12 derniers mois, si notre mémoire est bonne, c'est Kendrick Lamar avec "GNX", et ses 319 000 exemplaires vendus en première semaine, ce qui est normal quand on a le statut de Kendrick.

Porté par le morceau "Dum, Dumb & Dumber" en featuring avec Future et Young Thug, ses deux potos d'Atlanta, le projet "WHAM" va faire passer Lil Baby dans une nouvelle dimension, même s'il était déjà un des rappeurs les plus bankables du game. D'ailleurs, ici on pense que la sortie de prison de Young Thug a eu un effet bénéfique sur les ventes de Lil Baby, quand on sait que les deux rappeurs sont très proches. D'ailleurs, on n'attend désormais qu'une seule chose de la part de la ville d'Atlanta : un nouvel album de Young Thug, en espérant que ça arrive vite !

Et ça pourrait bien venir plus vite que prévu, puisque Lil Baby a déjà annoncé qu'il travaillait sur un album commun avec Future, et que Young Thug avait absolument voulu se joindre au projet.