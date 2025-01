Lil Baby annonce un album en commun avec Young Thug et Future !

Un album pour éteindre des carrières ?

Lil Baby fait trembler le rap en 2025

Depuis la libération de Young Thug de prison, les rumeurs allaient bon train concernant un éventuel retour de Thugger aux côtés de Lil Baby. Les deux artistes avaient laissé entendre leur collaboration, notamment pour répondre aux critiques et « balancer les balances ». Ce n’était donc qu’une question de temps avant que les choses ne se concrétisent.

En décembre, Lil Baby, Young Thug, et Future ont surpris leurs fans avec le morceau "Dumb Dumb and Dumber", un titre explosif qui a immédiatement captivé la scène rap. Cette collaboration marquait le début d'une série de projets entre ces trois figures emblématiques. Lil Baby, connu pour sa sincérité, a dévoilé dans le podcast "A Day in a Life" sur Spotify que l'idée d'un album commun est désormais en préparation.

"Future et moi travaillions sur un projet commun. On a failli le finir" a-t-il déclaré.

"En fait, c'était l'idée de Thug. Quand il était en prison, il m'a dit : 'Oui, appelle Pluto (Future). Je veux que vous fassiez un album ensemble'. Il a failli donner un nom au projet et tout ça, c'était avant qu'il ne sorte."

Avec l’arrivée récente de Young Thug sur scène, les choses se sont accélérées. Lil Baby poursuit en ajoutant :

"Maintenant qu'il est sorti (de prison), il dit : 'Je suis sur la bande'[rires]. On a peut-être quelque chose de grand en réserve avec ça. […] Thug est un rat de laboratoire. Tout ce qu'il fait, c'est rester en studio. On a déjà fait 10 chansons ensemble."

Cette annonce fait vibrer les fans, qui espèrent un album aussi innovant qu'incontournable. Avec des artistes de ce calibre, il est difficile d’imaginer autre chose qu’un véritable classique en préparation. Affaire à suivre pour découvrir ce que Lil Baby, Young Thug et Future réservent à la scène rap !