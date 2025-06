Werenoi : l'héritage très convoité du rappeur crée des conflits

Certains des proches de Werenoi semblent impliqués dans des affaires très étranges, sur fond d'extorsions et de vols, avec des conséquences dramatiques.

Le 17 mai dernier, le rap français apprenait avec tristesse le décès de Werenoi, à l'âge de 31 ans. Notre musique a perdu un de ses artistes les plus populaires sur les 3 dernières années, avec des chiffres de ventes qui faisaient tourner les têtes. Qui dit gros chiffres, dit gros sous, et donc forcément, grosses embrouilles quand vient l'heure de partager son héritage après son décès. Et visiblement, des conflits sont en train d'éclater autour de sa succession, embrouilles impliquant son producteur et certains de ses "proches".

C'est encore une fois Le Parisien, spécialisé dans les faits divers sordides, qui a dévoilé l'information selon laquelle des conflits assez violents seraient en cours, avec comme sujet principal l'héritage laissé par Werenoi. Le journal, qui a comme objectif d'en rajouter dans le patos et le drama, a rappelé des déclarations faites par la mère du rappeur :

À peine sorti de son lit de mort, les complots et guerres de dynastie ont réveillé leurs âmes pourries. J’ai eu à débrancher mon fils [...] et ça parlait déjà d’argent.

Mais visiblement, elle ne mentait pas : une femme vivant à Dubaï, qui affirme avoir été la compagne du rappeur, a porté plainte contre le producteur de Werenoi, connu sous le pseudonyme de Babs, en affirmant que ce dernier l'aurait agressée dans la nuit du 21 au 22 mai à Montreuil, soit autour de la date des obsèques du rappeur. Le producteur aurait donné des coups à la jeune femme et lui aurait dérobé son passeport.

Mais Babs a déjà riposté en répondant aux rumeurs dans la presse, en expliquant que la femme ne serait pas la compagne du rappeur, mais plutôt "une relation professionnelle, un agent immobilier", et qu'il l'accuse d'avoir disparu avec un million d'euros appartenant à Werenoi.

Elle lui a fait miroiter des choses et l’a convaincu de déposer 1 million d’euros sur un compte à Dubaï. Quand il est tombé malade et a voulu rentrer en France, il n’arrivait pas à récupérer sa carte bancaire. Sa santé s’aggravait de jour en jour et il avait besoin de son argent. Il est rentré trop tard et il est mort le lendemain. Je ne la laisserai pas s’en tirer comme ça.

Il annonce également qu'il songe à porter plainte contre la jeune femme, et on sait aussi qu'une enquête a été ouverte par le parquer de Bobigny pour "vol aggravé" et "extorsion". De son côté, Babs affirme que le Parisien se fait complice de l'escroquerie que tenterait de monter cette femme, qui aurait menti à tout le monde. Ça ne serait pas la première fois que le Parisien raconte n'importe quoi pour vendre du papier...

On espère que cette histoire va se régler rapidement pour qu'enfin le rappeur puisse reposer en paix. Conseil aux futures stars : faites très attention à qui vous fréquentez...