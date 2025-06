Un concert en hommage à Werenoi ? Son producteur fait une grande annonce !

Un concert qui était prévu initialement à Paris la Défense Arena.

Dans la nuit du 16 au 17 mai 2025, le rap français a perdu l’un de ses artistes les plus marquants de ces dernières années. Werenoi, le rappeur originaire de Montreuil, est décédé brutalement des suites d’une complication de santé, laissant ses fans, ses proches et la scène musicale entière dans un profond deuil.

Depuis près de trois ans, il était devenu l’un des visages les plus puissants du rap hexagonal, enchaînant les hits et les projets acclamés. Sa disparition a provoqué une vague d’émotion, à laquelle de nombreux artistes ont réagi. Parmi eux, Jul, qui lui a rendu un vibrant hommage lors de son concert au Stade Vélodrome.

Les obsèques du rappeur ont eu lieu à Montreuil, sa ville de cœur, où une foule immense s’est réunie pour lui dire adieu. Ce dernier adieu s’est fait dans une atmosphère à la fois lourde d’émotion et riche en respect.

Mais l’histoire de Werenoi ne s’arrête pas là. Le documentaire Netflix qui lui est consacré, annoncé avant son décès, serait toujours en préparation, selon des sources proches du projet. Une manière de préserver son héritage artistique et de plonger dans les coulisses d’une ascension fulgurante.

Et voilà qu’un nouveau chapitre s’ouvre.

Le 9 juin, sur X , le producteur de Werenoi a pris la parole. Dans un message cryptique mais porteur d’espoir, il écrit :

"30-01-26 on sera tous ensemble la league pour son anniversaire."

Cette date n’a rien d’anodin. Le 30 janvier 2026, Werenoi aurait fêté ses 32 ans. Il devait aussi performer à Paris La Défense Arena ce jour-là. Le concert avait été annulé et les billets remboursés. Mais cette annonce surprise semble indiquer un nouveau concert hommage prévu pour cette même date.

Selon les premières informations, l’événement ne se tiendra pas dans la grande salle de la Défense Arena, mais dans un lieu plus intime, probablement pour permettre une véritable communion avec ses plus grands fans. Une décision qui témoigne de l’importance accordée à l’émotion et au partage, bien plus qu’au spectacle grandiose.

Un hommage à la hauteur de l’homme et de l’artiste, que ses fans devront honorer en achetant un nouveau billet pour cet événement unique.

Rendez-vous donc le 30 janvier 2026, pour ce qui s’annonce déjà comme un moment inoubliable dans l’histoire du rap français.