Werenoi : ses streams explosent et les certifications pleuvent

Comme souvent après le décès d'un artiste, le public se met le réécouter en masse, et c'est ce qui arrive à Werenoi.

On commence à avoir l'habitude dans le rap game, que ce soit en France ou aux Etats-Unis : à chaque fois qu'un rappeur décède, son nombre de streams se met à augmenter brutalement. On peut même parler d'explosion, et ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Et ce week-end, le rap français pleurait le décès de celui qui était son plus gros vendeur depuis 2 ans, Werenoi, fauché dans la force de l'âge à 31 ans. Conséquence immédiate : les certifications pleuvent sur le rappeur.

Plusieurs raisons peuvent expliquer l'augmentation des streams d'un rappeur après sa mort. D'une part, les fans sont tristes et essaient de se consoler en réécoutant leur artiste préféré. D'autre part, les décès des rappeurs font la une des médias, et pas mal de gens découvrent donc les artistes au moment de leur mort. Enfin, il reste aussi une petite part de fascination morbide, de gens qui ne connaissent pas grand chose à Werenoi ni au rap mais qui se mettent à l'écouter "parce que ça fait bien". Mais concernant le rappeur, il faut dire qu'il n'a pas besoin de ça : sa popularité était déjà monstrueuse avant son décès.

D'ailleurs, le SNEP vient de publier une série de tweets dans lesquels il recense les nouvelles certifications décrochées par Werenoi avec ses morceaux et ses albums. A commencer par le disque de platine décroché par "Diamant Noir", sorti le 11 avril dernier. Mais aussi du diamant, pour son single "Pétunias", qui a atteint les 50 000 000 de ventes ou équivalents streams. Le titre "Triple V" en feat avec Ninho et Damso est évidemment certifié single d'or, comme on s'y attendait, tout comme son single "3× filtré".

Bref, 4 nouvelles certifications à ajouter au compteur déjà bien rempli du rappeur de 31 ans, qui était déjà une grosse star, mais qui avait encore tellement de choses à pouvoir accomplir dans ce game... Une perte immense pour le rap français, et pour ses proches, à qui on adresse évidemment nos condoléances les plus sincères.