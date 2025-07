Akon : son projet de ville "Akon City" officiellement abandonné au Sénégal

La fin d'un projet, la fin d'une époque, et sûrement la fin complète du buzz pour Akon.

Si vous avez écouté un peu de musique pendant les années 2000, vous savez forcément qui est Akon. Le chanteur était un des principaux hitmakers de la période, et chaque single qu'il dévoilait finissait par tourner partout : "Locked Up", "Lonely", "Smack That", "I Wanna Fuck You", "Don't Matter", tube sur tube, vraiment. C'était le roi du RnB de l'époque, et il est devenu tellement riche qu'il s'est mis à se lancer dans des projets un peu fous. Notamment celui d'Akon City, au Sénégal, qui vient malheureusement d'être officiellement abandonné.

Akon avait en effet lancé le projet un peu mégalo d'Akon City autour de l'année 2020, en obtenant un énorme terrain pas très loin de Mbodiène, pour y construire une ville nouvelle, moderne et durable. Une belle promesse, qui ne paraissait pas si folle, pour celui qui avait déjà développé l'électricité sur tout le continent grâce à l'énergie solaire. Le projet Akon City était estimé à plusieurs milliards de dollars, mais ne verra finalement jamais le jour, puisque le gouvernement vient d'annoncer qu'il reprenait la main sur le dossier et que le projet, tel qu'il a été imaginé au début, était abandonné.

Cependant, le terrain va continuer à être utilisé par le gouvernement, pour construire des hébergements dans le but d'accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026. Cette reprise en main de l'état est également motivée par le fait que le Sénégal traverse une crise de la dette actuellement, un peu à l'image de la France, et préfère donc se concentrer sur des projets "réalistes". Dommage pour Akon, car cette ville futuriste était une des dernières raisons pour lesquelles on parlait de lui, car le chanteur se fait très discret ces dernières années.