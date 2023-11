Le chanteur a drôlement changé !

Connu pour être l'un des meilleurs rappeurs de sa génération dans années de 2000-2010, Akon nous livre un nouveau clip coréalisé avec Amirror, "Far away". A travers le titre de la chanson, on entend tout de suite des paroles qui capturent le thème universel du désir. Les deux stars nous amènent dans un voyage de nostalgie où chaque mot semble résonner avec l'émotion brute de manquer quelqu'un de cher.