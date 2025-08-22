Lil Nas X arrêté pour aggression sur un officier à Los Angeles alors qu'il était en santiags et en slip dans la rue

Lil Nas X traverse visiblement une passe très compliquée, il a même été hospitalisé.

Ceux qui ont suivi le rap, et en particulier le rap US, se souviennent forcément de Lil Nas X, qui avait fait énormément de bruit avec son tube mi-rap, mi-country nommé "Old Town Road", bien avant que Beyoncé ne se décide à faire un album entier de country. C'est même peut-être lui qui lui a donné l'idée, finalement. Un rappeur qui détonnait dans le paysage, puisqu'il avait décidé de faire de son homosexualité un étendard, chose rare dans le rap. Depuis, on l'avait un peu perdu de vue, et on vient de le retrouver en slip et en santiags, dans les rues de Los Angeles.

On sait, ça fait beaucoup d'informations étranges à traiter pour le cerveau, alors on va reprendre tout ça en détail, point par point. Lil Nas X a été arrêté dans la nuit d'hier 21 août, à 4 heures du matin dans les rues de Los Angeles pour agression sur un officier. Une agression qui a apparemment eu lieu dans la rue, après que les policiers aient décidé de l'approcher puisqu'il se baladait seul, vêtu simplement d'un slip, et d'une paire de santiags, tout en blanc. Plusieurs photos de lui avec un plot de chantier sur la tête circulent également sur le web.

Lil Nas X was reportedly arrested and hospitalized after being captured on video roaming a Los Angeles street in underwear and cowboy boots.



On Thursday (Aug. 21), TMZ obtained video that shows the "Old Town Road" rapper stripped down to his underwear taking a stroll down… pic.twitter.com/8XIdx0jhCm — XXL Magazine (@XXL) August 21, 2025

Avant l'arrestation, Lil Nas X a également été vu dans un hôtel, 14 heures avant son arrestation. Sur les images de vidéosurveillance, on voit qu'il a très chaud, il prend même un verre d'eau dans le hall de l'hôtel, avant de retirer sa chemise et de ressortir dehors. Actuellement, le rappeur est visiblement hospitalisé et les autorités ont mentionné la possibilité d'une overdose, sans préciser de quel produit.

En tout cas, au vu des images, on peut se dire que ça a l'air fort !