Lil Nas X : son nouveau tube avec un Daft Punk

Lil Nas X a pour projet de retoucher les sommets. Après l’échec cuisant de ces derniers singles, la star américaine est de retour avec le titre “Light Again!”, produit par un Daft Punk.

Lil Nas X n’a qu’un seul objectif : retrouver sa place au sommet des charts internationaux. En effet avec son nouveau single, intitulé “Lights Again!”, l’artiste compte faire prendre un virage à 180° à sa carrière. Et pour cause, il a décidé de se réinventer en star des dancefloors, avec ce single résolument électro. En outre, ce morceau est produit par son fidèle collaborateur, Omar Fedi, mais aussi par Thomas Bangalter, qui n’est autre que l’un des Daft Punk. En juin 2022, Lil Nas X avait notamment partagé une story de lui en studio, aux côtés du musicien français. Dans son clip, aussi, le rappeur a tenu a marqué le coup, en se plaçant au milieu d’une fête endiablée, qui semble être inspirée du fil Projet X. Lil Nas X s’est donc confié à propos de son retour :

“Pendant si longtemps, j’ai essayé de faire chaque chanson pour avoir le plus d’attention possible. Et cela, parce que j’avais peur que les gens disent que j’allais faire un flop ou que je me sente rabaissée. Mais cette fois-ci, je choisis ma vision. Est-ce que j’espère que mes chansons marcheront bien ? Oui, mais elles viendront quoi qu’il en soit, et je les soutiens”.

Certes, le titre “Light Again!” était déjà sorti sur mon compte SoundCloud, au mois de mars dernier. Aujourd’hui, il voit officiellement le jour en streaming.

Le grand retour de Lil Nas X

Une chose est sûre : Lil Nas X semble ravi de ce grand retour, et affirme, avec beaucoup de modestie :

“Quand le monde a eu besoin de lui, il a disparu. Aujourd’hui, il est de retour… Et il est meilleur !”.

Effectivement, le rappeur américain est révélé en 2019, par la chanson “Old Town Road”. Deux années plus tard, il explose littéralement, grâce aux tubes de son premier album, intitulé “Montero”. Depuis, Lil Nas X s’est montré beaucoup plus discret. Ses derniers singles, “J Christ” et “Where Do We Go Now?” sont d’ailleurs passés totalement inaperçus. Le premier a même fait scandale en France. Avec son nouveau projet, intitulé “Dreamboy”, l’artiste compte bien inverser la tendance. Néanmoins, le disque fait déjà polémique, puisque Lil Nas X est accusé de plagiat par l’artiste électro irlandais, Sega Bodega. Effectivement, ce dernier pointe du doigt une pochette de disque similaire à la sienne : les deux chanteurs sont assis sur une chaise, devant un vieil ordinateur, tandis qu’une silhouette aux contours blancs se tient debout derrière eux. Lil Nas X pourra-t-il vraiment changer le cours des choses ?