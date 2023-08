50 ans du Hip-Hop : Nas et Lil Wayne intronisés au Hip-Hop Hall of Fame de Billboard

Une belle récompense pour les deux rappeurs ainsi que pour le Hip-Hop !

Il y a 50 ans naissait le hip-hop. L’occasion pour le magazine Billboard de réunir mardi 8 août un beau gratin d’artistes et d’acteurs du milieu à Los Angeles pour l’édition 2023 du R&B/Hip-Hop Power Players. Une façon de célébrer chacun des invités et aussi la naissance de cette culture.

Si Ice Spice a été nommée "Rookie de l’année 2023", deux artistes importants qui ont participé à la renommée du hip-hop ont été honorés ce soir-là : Nas et Lil Wayne. Les rappeurs ont chacun marqué une génération avec leur musique. Cinq Grammy Awards, 25 hits classés dans le top 10, logique que Lil Wayne se voit honoré durant cette cérémonie ainsi qu’intronisé au Hip-Hop Hall of Fame de Billboard.

Une récompense suivie d’un discours de l’interprète de "A Milli" : "Vous savez déjà que je dois remercier l'homme d'en haut, débute-t-il. Aussi ceux que nous avons perdus, ceux que nous aurions aimé être ici, nous vous remercions aussi. Et à mes fans, je pense que je l'ai formulé de la meilleure façon quand j'ai dit que je ne suis rien sans vous. C'est pour vous tous, ceux de la foule, ceux qui travaillent pour moi, ceux qui travaillent avec moi, ceux qui travaillent autour de moi, ceux qui travaillent comme moi. C'est pour nous."

Un très beau discours qu’il conclut avec un : "Je ne m'arrête pas", avant de préciser qu'il retournait au studio à la fin de la cérémonie.

L’intronisation de Nas

L’une des figures les plus influentes du Hip-Hop a également été intronisé au Hip-Hop Hall of Fame de Billboard : Nas. Une récompense importante pour le rappeur : "Je n'ai jamais gagné de prix dans les années 90. 49 ans, je suis sur le point d'avoir 50 ans avec le hip-hop, mec. Et je commence à voir des prix", débute-t-il. Il précise ne pas être arrivé dans ce milieu pour les prix mais parce que "nous aimons cette forme d’art". L’interprète de "The World Is Yours" délivre un discours puissant, alors qu’il vieillit en même temps que le Hip-Hop : "Je suis tellement honoré d'être encore en vie pour voir que ça fait 50 ans en tant que fan."