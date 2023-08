Ice Spice nommé "Rookie de l'année 2023" par le magazine Billboard

Une récompense méritée pour la jeune rappeuse qui enchaîne les hits et les records.

L’année 2023 n’aura été que positive pour Ice Spice. La jeune rappeuse américaine a enchaîné les hits, les collaborations et les certifications en moins d’un an et aujourd’hui récompensée pour sa brillante année : Elle vient d’être nommée Rookie de l’année 2023 par le prestigieux magazine Billboard. Un honneur pour l’interprète de "In Ha Mood" : "J'espère faire avancer le genre de toutes les manières possible, mais je sais que j'aurai un énorme impact sur les jeunes à venir maintenant", a-t-elle déclaré.

Après avoir sorti un premier projet intitulé "Like…?", marqué les esprits avec sa collaboration de haute volée avec PinkPantheress sur "Boy’s a liar Pt. 2" et collaboré à deux reprises avec la grande Nicki Minaj puis avec Taylor Swift, il était évident que le titre ne pouvait revenir qu’à Ice Spice. De haut de ses 23 ans et de sa jeune carrière, quatre de ses morceaux se sont retrouvés dans le top 10 du classement Hot 100. Une prouesse pour la rappeuse qui n’est pas prête de s’arrêter là.

Sa rencontre avec Nicki Minaj

Fan de Nicki Minaj, sa première rencontre avec elle est un sacré souvenir qu’elle raconte durant une interview avec Zane Lowe. Nerveuse de la rencontrer, elle se rappelle à avoir voulu se détendre mais entendre sa voix n’a fait que renforcer son stress. "Quand elle m'a embrassé, j'ai commencé à pleurer…", raconte-t-elle. Un moment important dans sa vie qui a permis ensuite la naissance de deux belles collaborations : "Princess Diana" et "Barbie World" où leur complicité est flagrante.