Djadja & Dinaz annoncent une grande tournée sur leurs réseaux sociaux !

Le duo de Meaux revient sur le devant de la scène avec une tournée ambitieuse à travers la France. Une annonce qui ravit les fans après une année riche en actualité.

Après la sortie remarquée de leur album "Terminal 7" cette année, Djadja & Dinaz ont continué de faire parler d’eux. Les clips se sont enchaînés, atteignant des millions de vues, et leur présence sur les réseaux est restée très active. Le dernier projet du groupe a eu un succès remarquable, atteignant des chiffres inédits pour le duo. Et cette dynamique ne faiblit pas puisqu'ils viennent tout juste d’annoncer une grande tournée prévue pour 2026.

Du 26 septembre au 5 novembre 2026, le duo va se produire dans toute la France. Cette série de concerts passera par les plus grandes villes de l'hexagone comme Paris, Lyon, Marseille ou encore Toulouse, mais aussi en Belgique à Bruxelles et à Genève en Suisse. La billetterie générale a ouvert depuis hier et les fans se sont jetés sur les places afin de voir chanter les deux rappeurs.

Avec cette tournée, Djadja & Dinaz marquent un nouveau chapitre dans leur carrière. Les fans s’apprêtent à vivre un moment fort, entre nostalgie des classiques et découverte des nouveaux sons. En attendant la première date, l’excitation monte déjà sur les réseaux.