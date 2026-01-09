Fetty Wap officiellement libéré de prison, il adresse un message à ses fans

Le rappeur le plus hype de l'année 2014 a été libéré de prison, où il purgeait une peine pour trafic de drogue.

Le meilleur conseille qu'on puisse donner à un rappeur qui devient une star, c'est de quitter le hood, et de s'en tenir le plus loin possible. Car dans le cas contraire, les "vieux réflexes" restent là, et on a plusieurs exemples qui montrent que malheureusement, le hood n'est clairement pas un bon environnement pour s'épanouir en tant qu'humain. Fetty Wap le sait bien : devenu multimillionnaire grâce à son tube mondial "Trap Queen" en 2014, il avait été condamné, en 2022, à 6 ans de prison pour trafic de drogue. Il vient de sortir, et tenait à remercier ses fans.

Fetty Wap est visiblement resté bien trop proche de ses fréquentations criminelles. En 2022, il était arrêté pour avoir écoulé plus de 100kg de drogues dures dans la région new-yorkaise, et visiblement sa peine a donc été un peu plus courte que prévue puisque le rappeur a été libéré dans la journée d'hier, et il a immédiatement tenu à remercier tout le monde pour le soutien qu'il a reçu pendant sa détention :

Je veux remercier ma famille, mes amis et mes fans pour l'amour, les prières et le soutien continu, ça signifie tout pour moi. Maintenant, je me concentre pour rendre tout ça à ma communauté à travers des initiatives, des associations, essayer de faciliter l'accès à l'éducation, les compétences au sujet de la technologie, afin que tous ces jeunes puissent se montrer sur leur meilleur jour. Je suis concentré pour aller de l'avant, avec un but, et faire quelque chose qui compte.

De biens jolis mots de la part du rappeur, qui semble vraiment avoir pas mal cogité lors de son séjour en prison. On lui souhaite évidemment le meilleur dans ses projets, en espérant qu'il aura aussi le temps pour nous pondre un ou deux bangers !