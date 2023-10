Fetty Wap : des photos du rappeur en prison font surface

Pour rappel, il a été condamné à 6 ans de prison en mai dernier.

Condamné le 24 mai dernier, Fetty Wap est depuis derrière les barreaux. Plusieurs mois après son incarcération, des clichés du rappeur américain ont été publiés sur les réseaux sociaux par Wack 100, le manager entre autres de The Game et Blueface. "On dirait que Fetty Wap tient bien le coup dans la cour fédérale", écrit-il pour accompagner les photographies envoyées par l'équipe du rappeur de 32 ans. On y voit l’interprète de "Trap Queen" prendre la pose aux côtés d’autres détenus, dans son ensemble carcéral : un haut à manches longues et un jogging gris, ainsi qu’un bonnet de la même couleur. Des photos qui montrent un Fetty Wap en assez bonne forme.

Une lourde condamnation

L’histoire remonte à 2021. Fetty Wap a été arrêté une première fois en octobre 2021 pour avoir distribué plus de 100 kilos d'héroïne, de fentanyl, de cocaïne et de crack dans la région de New York. Après son arrestation, le FBI a trouvé chez l’artiste américain 16 kg de cocaïne, 2 kg d'héroïne, des pilules de fentanyl, deux armes de poing de 9 mm, un fusil, un pistolet de calibre 45, un pistolet de calibre 40, des munitions et 1,5 million de dollars en espèces. Libéré sous caution, il est de nouveau appréhendé en août 2022 pour avoir menacé de mort un homme via facetime et plaidera au même moment coupable de trafic de drogue. Il purge actuellement une peine de 6 ans de prison.