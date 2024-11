Kendrick Lamar : la sortie surprise de son dernier album !

Surprise ! Kendrick Lamar vient de dévoiler son sixième album, intitulé “GNX”, sur les plateformes de streaming.

Il s’agit d’un événement majeur pour l’industrie musicale, que personne n’attendait. En effet, ce vendredi 22 novembre 2024, le rappeur Kendrick Lamar vient de dévoiler son sixième album studio, intitulé “GNX”. Considéré par beaucoup comme le plus grand de sa génération, l’artiste est toujours particulièrement apprécié par le public. Pourtant, cette fois-ci, Kendrick Lamar a fait les choses de manière très discrète. Et pour cause, le rappeur de 37 ans a annoncé cet événement avec un simple post sur le réseau social X. Ainsi, il partage un lien qui renvoie vers les plateformes de streaming. Et ce disque, contenant douze titres inédits, risque bien de faire l’unanimité. En mai 2022, Kendrick Lamar avait publié l’album “Mr. Morale & the Big Steppers”. Ce disque avait littéralement été acclamé par la critique. En outre, l’artiste, connu surtout pour ses textes engagés et ses nombreuses influences musicales, avait signé une magnifique entrée sur la scène musicale. En effet, ses deux premiers albums, intitulés respectivement “Section.80” (2011) et “Good Kid, M.A.A.D City (2012)” avaient bouleversé le monde du rap. Au cours de l’année 2015, Kendrick Lamar avait accédé à une renommée mondiale, avec l’album “To Pimp A Butterfly”, et ses hits “King Kunta”, ou encore “Alright”.

Kendrick Lamar défraye la chronique

Néanmoins, Kendrick Lamar a pour habitude de défrayer la chronique. Ces derniers mois, son clash avec le rappeur canadien, Drake, a énormément fait parler. Effectivement, les deux artistes se sont invectivés par chansons interposées, créant un véritable buzz autour du conflit. Toutefois, cela a été particulièrement payant pour Kendrick Lamar, puisque son titre “Not Like Us” cartonne dans le monde entier. Il a notamment cumulé des centaines de millions d’écoutes sur les plateformes de streaming. De plus, le rappeur se produira sur la scène du Super Bowl, la grande finale de la NFL, en février 2025. En participant au prestigieux championnat de football américain, Kendrick Lamar assoit, une fois de plus, son statut d’icône du rap.