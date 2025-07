Booba et Benash saluent Désiré Doué avec "DD" et lui glissent un avertissement !

Booba et Benash surprennent la scène rap avec "DD", un morceau dévoilé ce 25 juillet, inspiré du crack parisien, Désiré Doué.

Comme à son habitude, Booba fait le buzz sur ses réseaux depuis quelques semaines. Entre ses sorties piquantes sur Niska, Anyme, Freeze Corleone ou encore Gims. Il a aussi laissé entendre qu’un retour en studio avec Benash était en préparation, après plusieurs années sans collaboration officielle. Les deux rappeurs avaient été aperçus ensemble, relançant les rumeurs, avant que le featuring ne soit officialisé sur les réseaux, marquant la réconciliation entres les deux artistes.

Ce vendredi 25 juillet, le titre "DD" est finalement sorti sur toutes les plateformes. Un hommage direct à Désiré Doué, crack du PSG, que Booba et Benash encensent tout au long de la musique. La prod nous plonge dans l'univers de Booba, et les références au monde du foot s’enchaînent. En choisissant Doué, les deux artistes ne prennent pas de risque : le jeune ailier a été l’un des grands artisans du sacre parisien en finale de Ligue des champions et a même célébré cette victoire sur "Dolce Camara". Le titre fait réagir : entre fans de rap et passionnés de foot, l'engouement est immédiat.

Pour l’instant, Désiré Doué n'a pas encore réagi publiquement au morceau qui porte ses initiales. Un silence qui intrigue, tant le son circule déjà massivement sur les réseaux et surtout chez les fans du club de la capitale et du joueur. Booba n’a d’ailleurs pas tardé à mettre la pression au joueur parisien sur ses réseaux : "On le remerciera jamais assez […], mais moins tu le post plus t’as de chances de te faire les croisés…"

En attendant une réponse du principal intéressé, "DD" marque un retour efficace du duo Booba-Benash, avec une frappe, bien placée dans l’actualité.