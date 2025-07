Booba se moque des chiffres de Niska sur "Adriano" !

Le DUC en remet une couche sur le rappeur !

Il fut un temps où Booba et Niska formaient un duo explosif, enchaînant les featurings et les hits à succès. Mais cette époque semble bel et bien révolue. Aujourd’hui, les deux rappeurs sont en froid, et le DUC n’hésite jamais à envoyer des piques à son ancien acolyte.

Celui qui a récemment collaboré avec Ninho sur un album commun est revenu en solo avec son nouveau single, "Adriano". Très attendu, le morceau n’a pourtant pas démarré aussi fort que prévu. Dès sa sortie, des soupçons de plagiat ont surgi sur les réseaux sociaux, visant un jeune artiste nommé Polian. Fidèle à ses habitudes, B2O a sauté sur l’occasion pour ajouter son grain de sel.

Cependant, les accusations ont rapidement été démenties : un extrait d'"Adriano" avait déjà été teasé en février 2025, bien avant la sortie du morceau de Polian le 11 juin dernier.

Mais ce n’est pas cette polémique qui a fait le plus réagir Booba dernièrement. C’est plutôt les premiers chiffres de "Adriano". En story sur son compte Instagram, le rappeur a publié un classement montrant que le morceau de Niska n’arrivait qu’à la 29ème position. Plus piquant encore : le morceau "Dolce Camara", disponible depuis plus d’un an, affiche plus d’écoutes qu’"Adriano" sur les sept derniers jours en se plaçant 10e.

Une occasion en or pour l’interprète de "Friday", qui ne s’est pas privé de se moquer des performances de son rival. Une nouvelle pique qui prouve que la guerre froide entre Booba et Niska est loin d’être terminée.