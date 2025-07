Niska sort son tube de l'été avec "Adriano"

Evidemment, dans le clip, Mr Sal est en très bonne compagnie.

C'est l'été, et toutes les grosses têtes d'affiche du game ont sorti leur tube de l'été : Booba, Soolking et Ninho, et bien d'autres encore, mais il restait une star qui manquait à l'appel : Niska. L'oubli est désormais réparé, avec le clip de son tout nouveau morceau, "Adriano", qui vient de sortir ! Un morceau assez court, mais efficace, avec une vibe très estival, dans une vibe qui ressemblerait presque à du shatta, un refrain qui fonctionne très bien, et un clip dans lequel on suit le rappeur, entièrement accompagné de femmes aux formes généreuses, notamment dans ce qui ressemble à une chambre d'hôtel de luxe. On ne l'appelle pas Charo pour rien !