Les montages les plus fous ont circulé ce weekend à propos de l'enlèvement de Nicolas Maduro par les Etats-Unis, et Westside Gunn en a profité pour transformer

C'est l'actualité qui a fait le plus de bruit dans le monde ce weekend, et pour cause, c'est une véritable dinguerie : les forces armées américaines ont tout simplement enlevé Nicolas Maduro, le dirigeant du Venezuela, pour l'emmener se faire juger aux Etats-Unis, soi-disant pour "trafic de drogue" alors que le pays n'est pas du tout un acteur majeur du trafic de drogue international. Forcément, les réactions ont été nombreuses, et dans le rap US aussi, on a pu voir certains artistes se saisir du sujet à leur manière, comme Westsige Gunn qui a transformé l'évènement… en cover d'album !

Car les photos de Maduro emmené de force par l'armée américaine, en survet Nike gris, a évidemment inspiré beaucoup de montages, mais c'est clairement Westside Gunn qui s'en sort le mieux à ce jeu. Le rappeur new-yorkais a en effet repris tous les codes des pochettes d'album de rap new-yorkais à l'ancienne, avec le grain de l'image, le "Parental Advisory" en bas à droite, et surtout, les énormes chaînes et pendentifs accrochés au cou de Nicolas Maduro.

Westside Gunn shares a concept album cover inspired by Nicolás Maduro’s recent arrest 👀 pic.twitter.com/VudGW7EOAM — Kurrco (@Kurrco) January 5, 2026

D'ailleurs, le fait qu'il ait déjà un casque sur les oreilles rend tout ça beaucoup plus facile à imaginer. Evidemment, l'image est assez drôle, même si l'actualité, elle, ne l'est pas tellement. En s'autorisant ainsi à venir enlever des dirigeants étrangers, on est renvoyés aux heures les plus mouvementées du début des années 2000, lorsque les States s'autorisaient à intervenir partout dans le monde pour des raisons souvent fausses, et avec pas mal de violences à la clé.

Même si pour le coup, on ne va pas non plus plaindre Nicolas Maduro, qui par pas mal d'aspect ressemble quand même vachement à un dictateur. Mais quoiqu'il en soit, force à nos frérots vénézuéliens, les prochains mois promettent d'être chaotiques...