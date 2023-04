En feat avec Westisde Gunn.

Conway the Machine prépare son deuxième album studio, mais avant qu'il n'arrive, il a livré la vidéo de son nouveau double single "Quarters/Brucifix" sur lesquels il pose avec demi-frère Westside Gunn. Tournée à Paris, cette vidéo annonce son projet "Won't He Do It", sans doute au printemps.