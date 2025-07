Les Clipse dévoilent enfin leur album "Let God Sort Em out" avec Kendrick Lamar, Nas, Pharrell,...

Un casting bien luxueux pour le retour des Clipse avec leur nouvel album.

C'est probablement l'un des projets de rap US qui était le plus attendu de l'année 2025. Pas forcément attendu depuis longtemps, puisque le retour des Clipse avec un nouvel album a été annoncé il y a peu de temps, tout juste un mois en vérité. Mais c'est clairement ce dont le game avait besoin, car l'actu tourne un peu au ralenti depuis le début 2025 côté rap aux USA. Et après quelques semaines d'attente, l'album "Let God Sort Em Out" est enfin arrivé !

Un album qui avait fait pas mal de bruit avant sa sortie, grâce à une promo habilement menée par Pusha T. A commencer par le premier extrait de l'album, "So Be It", dans lequel il allume Travis Scott. Un clash qu'il a plus tard continué lors de plusieurs interviews, en expliquant que Travis n'était qu'un opportuniste à la recherche de hype, et qu'il jouait aux durs alors qu'il n'était même pas un vrai rappeur, et qu'il l'avait vu pleurer et s'effondrer devant lui lorsque Kylie Jenner l'a quitté.

Il y avait aussi la rumeur autour du couplet de Kendrick, qui aurait forcé les Clipse à quitter leur label, qui voulait censurer le couplet de K.Dot sur "Chains & Whips". Et puis ce COLORS, encore très maîtrisé. Bref, une promo réussie et désormais, l'album est dehors. On l'a donc un peu écouté, et franchement, c'est très bien produit (par Pharrell Williams, normal du coup), on y trouve également des feats assez bons avec Nas et Tyler, The Creator, et on peut clairement dire que les Clipse maîtrisent leur art : le luxe, le côté "legacy", le long terme, les thèmes sont très présents dans l'album et ça colle bien à leur personnalité.

Avec un côté insolent, street et parfois un peu menaçant, rapporté surtout par Pusha T. On peut seulement regretter le fait que le flow des deux rappeurs demeure inchangé, mais en même temps, c'est aussi ça qui a fait leur identité, et ça fait vraiment plaisir de les retrouver !