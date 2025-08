Soulja Boy arrêté pour port d'arme illégal à Los Angeles

Le rappeur américain ne fait désormais parler de lui que pour des mauvaises raisons.

Soulja Boy fait partie de ces rappeurs avec une carrière assez riche (énormément d'albums et de mixtapes), mais dont le grand public ne se rappellera finalement que d'un seul titre : "Crank That", titre qui était devenu un véritable phénomène sur Internet, grâce à sa chorégraphie virale. Mais depuis ce succès, c'est la décadence. Alors qu'il était considéré comme un des plus gros trolls du rap game (encore plus que 50 Cent), il a enchaîné les polémiques, les prises de parole désastreuses, et vient désormais de se faire arrêter pour port d'armes à Los Angeles.

C'est TMZ qui est, comme souvent, à l'origine des révélations concernant les déboires judiciaires récents du rappeur. Un véhicule aurait été arrêté par la police, dans la matinée du 3 août, et Soulja Boy était passager de ce véhicule. D'après le média, la police aurait ciblé spécifiquement le véhicule, qu'ils recherchaient activement ( pas plus d'infos sur le sujet). Ils auraient repéré une arme dans le véhicule pendant leur contrôle, ce qui a conduit à l'interpellation de Soulja Boy, soupçonné d'être le propriétaire de l'arme à feu.

Le rappeur a donc été placé en garde à vue, et à l'heure actuelle, on ne sait pas s'il y est resté, ou s'il est ressorti rapidement. S'il a été arrêté, c'est parce que la police le connait déjà : en 2014, il avait déjà eu des problèmes avec la justice car il transportait une arme chargée, et a plusieurs fois été la cible de plainte pour menaces avec armes, notamment de la part d'anciennes petites amies. Ces dernières années, on parle d'ailleurs clairement plus de Soulja Boy pour ses bêtises que pour sa musique.