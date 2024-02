le clip a été produit par TOJU & Smoke Fusion.

Soulja Boy tourne de gauche à droite dans son nouveau clip intitulé "Left Right". Dans la vidéo, on voit le rappeur en compagnie de filles en train de se déhancher. C’est une vidéo plutôt rythmée qui fait ressortir la joie de vivre des gens qui s’y trouvent. On voit juste des personnes s’amuser et oublier un moment leurs problèmes pour profiter des belles choses de la vie.