Diddi Trix de retour avec un nouveau projet ce vendredi !

C'est le retour du boss du Cartel de Bondy, qui va nous sortir un nouveau projet !

Toutes les carrières des rappeurs ne sont pas linéaires, loin de là. Surtout celles des artistes qui viennent vraiment de la rue, qui peuvent être assez chaotiques, avec des imprévus qui vous tombent dessus en vous empêchant de saisir les opportunités. On ne sait pas si c'est ce qui s'est passé pour Diddi Trix, qui était pendant un temps la tête d'affiche de la nouvelle génération de rappeurs signés chez AWA, label récemment vendu à Sony Music France, mais ce qui est certain, c'est que le rappeur de Bondy n'a pas laissé tomber, et compte même revenir avec un nouveau projet !

Un nouvel album que le rappeur a annoncé lui-même sur son compte Instagram, via un post dans lequel on apprend que le projet s'appellera "Dope Music Vol. 2", qui fera donc suite au premier volume sorti en 2024 à la fin de l'année. En story, l'artiste a également précisé que le projet ne contiendra aucun featuring, qu'il ne comptait faire aucune promo, et que deux beatmakers, Yuuuuuung et Kwizz, se chargeraient de toutes les instrus du projet. Sur Twitter, le rappeur nous apprend également que la suite du projet est déjà prête.

Une bonne nouvelle pour le rap FR, car Diddi Trix avait clairement ramené un vent de fraîcheur avec notamment son projet sauce West Coast, "Cartel de Bondy", mais aussi tous ses freestyles complètement perchés comme "Pétou", "Bédo" ou encore "C'est nous". Il était aussi très à l'aise sur de la trap, comme il l'a montré sur plusieurs de ses projets, on a même vu pop un très bon feat avec TH il y a peu de temps. Le retour de Diddi, c'est le retour de l'insolence qu'on aime bien, et on espère qu'il va retrouver le buzz de ses débuts, et même plus encore, car il le mérite.