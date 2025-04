Werenoi : En 3 ans, le rappeur est déjà millionaire !

Le mec marche sur l'eau actuellement et c'est mérité !

Mais qui peut stopper l'ascension de Werenoi ? Depuis ses débuts, le phénomène du rap français ne cesse de grimper les échelons à une vitesse fulgurante. Et son dernier exploit en date ne fait que confirmer sa place parmi les plus grands : disque d’or en une semaine pour son nouvel album "Diamant Noir", porté par le single puissant "Triple V", un feat de poids avec Damso et Ninho.

C’est tout simplement le meilleur démarrage de l’année, et même l’un des plus impressionnants de ces dernières années dans le rap game. Une performance qui prouve que Werenoi est bien plus qu’un simple buzz : il est en train de marquer l’histoire.

Et ce n’est pas tout. Le rappeur vient tout juste d’enchaîner deux dates monstrueuses au Stade de France et à Paris La Défense Arena le week-end dernier. Un accomplissement rare pour un artiste aussi jeune dans le game, mais Werenoi ne compte pas s’arrêter là.

Il aura bientôt son propre documentaire sur Netflix, rien que ça ! Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus d’un million d’albums vendus en seulement 3 ans ! Un palmarès déjà vertigineux pour un artiste qui ne cesse d'évoluer.

Sur les plateformes, Werenoi écrase tout :

6,2 millions d’auditeurs par mois sur Spotify

739 millions de vues sur YouTube

Et côté certifications ? C’est un raz-de-marée :

2 disques triple platine

1 disque double platine

2 disques platine

1 disque d’or

Prochaine étape ? Un album certifié Diamant. Et à ce rythme, cela pourrait arriver plus vite que prévu.