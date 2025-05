404Billy allume violemment Tayc sur les réseaux

Un clash de plus à ajouter au compteur de 404Billy, mais cette fois-ci, il n'est pas question de musique ni de diss track.

Il y a eu des artistes plutôt remuants dans le rap français ces dernières années, et quelques clashs assez intéressants. Dans ce domaine, 404Billy s'est plutôt bien démarqué, notamment pendant son affrontement épique avec Benjamin Epps à coups de grands diss tracks et de dossiers. Il a aussi failli partir en clash avec Booba, mais on dirait que cette histoire est un peu tombée à l'eau. Le rappeur de Villiers-le-Bel s'est heureusement trouvé une nouvelle cible, pour notre plus grand plaisir : Tayc, qu'il attaque violemment sur les réseaux.

On ne sait pas trop quels sont les motifs exacts de la rage de 404Billy envers Tayc, mais le rappeur du 95 a visiblement décidé de ressortir tous les dossiers du chanteur, toutes ses sauces. Il a notamment commencé par lui annoncer sur Twitter qu'il allait lui poser des questions, et qu'il voulait des réponses. Finalement, il lui a demandé s'il sentait toujours des culottes sur scène. Il a ensuite accentué le pressing avec des paroles du chanteur, sur le morceau "Entremood : La bonne herbe / Cowboy", dans lequel Tayc parle d'une fille mineure qui a "un de ces corps".

Dans un extrait vocal, 404Billy renomme Tayc "talc de talc", et parle de fait que le chanteur aurait fait l'apologie du viol conjugal dans "Quand tu dors", du fait qu'il aurait fait tomber un Coran dans un de ses clips, fait référence aux concerts du chanteur plutôt "hots", en se demandant comment ça se fait que le chanteur soit encore aussi populaire.

On a aucun avis sur ce clash, et on doute que ça ira plus loin, puisque Tayc a déjà répondu par vocal à 404Billy en lui disant qu'il était un artiste éclaté qui remplissait des kiosques et qui voulait faire le buzz à la sortie de son album. Du côté du chanteur, ça devrait s'arrêter là, on a du mal à l'imaginer répondre dans un diss track. Concernant Billy, en revanche, le rappeur est connu pour être plutôt tenace... Affaire à suivre !