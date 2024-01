404Billy envoie un nouveau diss track à Benjamin Epps

404Billy et Benjamin Epps sont en plein clash.

Les choses ne se calment pas...

La situation ne se calme pas entre 404Billy et Benjamin Epps. A grands coups de diss tracks, les deux rappeurs, qui ont pourtant déjà travaillé ensemble, sortent les dossiers à tour de rôle et se répondent en morceaux dans lesquels ils balancent tous les griefs qu'ils ont l'un contre l'autre, s'accusant de mentir. Difficile donc de savoir où est vraiment la vérité et pourquoi ils se sont embrouillés mais la situation est clairement inextricable... La preuve avec un nouvel assaut de 404Billy "PINOCCHIO EPEMBIA", qui a atteint le top 5 des tendances YouTube en seulement quelques heures, preuve que le public se passionne pour ce clash...

On s'est pas bien compris

Dans c'clash on n'a pas l'même rôle

Tu veux prouver qu'tu rappes bien ?

Non, moi j'veux prouver qu't'es une fraude

404Billy s'attaque ensuite à la situation familiale de Benjamin Epps.

Tu veux, cacher ton daron comme Drake, a caché son fils

Mais, dis moi pour quelle raison gros, je vois que tu y tiens

Alors, quoi ? T'assumes d'être le fils d'un politicien ( de quoi ? )

Depuis tout c'temps, tu nous fais l'rappeur sinistre

Alors qu'en vrai t'es un genre de fils de ministre

T'es bien avantagé, t'as plein d'raccourcis

Et te terminer, en guise de provocation :