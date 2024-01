Benjamin Epps répond au diss track de 404Billy

Le clash reprend du poil de la bête.

C'est un clash comme on les aime. Pas un de ceux qui se passent uniquement sur les réseaux sociaux. Les artistes ont un contentieux à régler et des reproches à se faire. Alors, ils envoient des diss tracks. 404BIlly avait ouvert les hostilités, Benjamin Epps a pris un peu plus de temps mais il vient de publier sa réponse : "Reste dans ta merde".

Eppsito remet les choses dans l'ordre en expliquant qu'il est sorti avec la mère des enfants de 404Billy ce qui serait l'origine de leur embrouille.

Laisse-moi donner aux gens un peu de contexte

Quand j'suis sorti avec cette fille qu'on m'a présenté chez Ghost

J'étais loin d'imaginer qu'c'était la maman de tes gosses

Et depuis qu't'es au courant, je sais qu'tu ne dors plus

Tu me clashes pour une fille avec qui je ne sors plus

J'ai du respect pour elle, alors je tairais son nom

Mais tes deux enfants galèrent, envoie leur un peu d'pognon

J'les dépanne de temps en temps, j'ai toujours été courtois

Alors soit un père digne comme je l'ai été pour toi

Il revient aussi sur leurs contrats respectifs.

Dis à tous tes fans de quinze ans qu'un jour on leur racontera pourquoi chez Universal ils t'ont rendu ton contrat

T'es pas indépendant par volonté, tu t'es fait jeter comme une chienne

Et aujourd'hui, tu fais l'mec antisystème

On va t'mettre à l'amende jusqu'à c'que ton biz craque

Ta carrière aura duré le temps d'un disstrack

Et cela dure comme ça pendant huit minutes ! Benjamin Epps accusant notamment 404Billy de mentir sur beaucoup trop de choses, de racisme, d'homophobie et bien d'autres joyeusetés.

De son côté, 404Billy a répliqué dans un tweet demandant :