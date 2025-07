Nicki Minaj part en clash avec SZA !

Maintenant la question c'est avec quelle femme du rap américain elle n'est pas en clash ?

Et bien, on commence à voir qui est le problème dans tous les clashs du rap US féminin. Depuis plusieurs années, Nicki Minaj enchaîne les altercations avec ses consœurs, au point qu’on commence sérieusement à se demander si le problème ne viendrait pas d’elle.

On peut dire ce qu'on veut, Nicki Minaj reste l’une des plus grandes rappeuses de tous les temps, une figure incontournable du hip-hop. Toute une génération s’est construite en s’inspirant de la Barbie Queen : Cardi B, Ice Spice, Megan Thee Stallion... Pourtant, sur ces trois noms, deux sont aujourd'hui en froid avec Nicki. Et ce n’est qu’un début : on peut aussi citer Iggy Azalea, ou encore plus récemment, des piques envoyées à Jay-Z et Beyoncé. Rien que ça.

Mais cette fois, Nicki Minaj a choisi une cible inattendue : SZA, l’étoile montante du R&B US, connue pour ses collaborations avec Kendrick Lamar. Et c’est justement là que le clash pourrait puiser son origine. Nicki, proche de Drake, n’aurait pas apprécié que SZA, repérée à ses débuts par le rappeur canadien, parte en tournée avec Kendrick, aujourd’hui en plein clash avec Drake. Une trahison ? C’est en tout cas ce que semble penser la rappeuse de 42 ans.

Et elle ne s’est pas privée de le faire savoir, avec une attaque frontale et violente sur le physique et la voix de SZA :

"Va encore dessiner tes taches de rousseur, chérie... Tu as l'air et la voix d'avoir été piquée par une foutue abeille, un chien mort."

SZA, de son côté, a préféré répondre avec un calme tranchant :

"Je m'en fiche complètement de toutes ces conneries dont tu parles."

Mais Nicki n’en est pas restée là. La grande amie de Lil Wayne a enchaîné :

"Est-ce que SZA pense qu'elle a plus de succès que moi ? LOL.

SZA, si toutes les chansons que tu as faites disparaissaient maintenant, tu ne manquerais même pas à l'industrie de la musique.

Je suis allée dans des pays qui n'ont jamais entendu parler de toi."

Un clash violent, qui en dit long sur les tensions dans le rap US féminin. Une chose est sûre : le conflit entre Nicki Minaj et SZA est loin d’être terminé.