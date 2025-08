Gims réclame 70 000 euros à La Fouine : "tu es difficile à joindre"

Gims s'est montré plutôt agressif envers La Fouine sur Instagram, mais pas sûr que ça aille beaucoup plus loin.

On pouvait penser que Booba avait le monopole des dramas dans le rap français, mais évidemment, c'est faux. Le rap game n'a pas besoin de Kopp pour que "Les Feux de l'amour" continuent, année après année. Des clashs, des rancœurs, des histoires de "trahison", et parfois même beaucoup plus grave, notre game n'a rien à envier à "Dallas" ou aux feuilletons de ce genre. Mais cette semaine, c'est Gims qui nous monte un drama de toutes pièces, en allant réclamer une grosse somme d'argent à La Fouine.

En effet, l'ancien leader de la Sexion d'Assaut a pris son compte Instagram pour envoyer une story assez virulente dans laquelle on peut lire :

La Fouine, tu es difficile à joindre, j'aimerai récupérer les 70K€ que tu me dois stp. Je voulais pas en arriver là mais bon ici c'est sûr que tu vas lire. Et arrête de parler d'oseille et de millions dans tes sons stp viens déjà payer le studio et les employés merci !

Une story qui a mis le feu à Internet avec beaucoup de gens qui ont réagi, en mentionnant notamment le fait que tout ça serait un coup de buzz savamment organisé par Gims en vue de sortir un featuring avec La Fouine plus tard, pour créer l'évènement et attirer l'attention. Du coup, le rappeur/chanteur a refait une autre story pour clarifier sa relation avec Laouini :

C'est pas du buzz c'est pas un feat qui se prépare, j'ai refusé 14 fois de chanter avec lui depuis Sexion d'Assaut il insiste, je ne veux pas chanter avec toi La Fouine t'arrives à lire ça ? Donc stp ramène le zingué.

Pas de recherche de buzz et pas de feat d'après Gims, donc. Evidemment, on n'est pas obligés de le croire, mais ici on se rappelle que les rapports entre les deux artistes ont toujours été plutôt distants, notamment à l'époque de Sexion d'Assaut. Pour l'instant, pas de réponse de Laouni, mais pas sûr que cette historie aille beaucoup plus loin !