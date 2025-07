Après Rohff, c'est Gims qui monte au créneau face à Booba... mais se prend un contre-uno !

Tout le monde saisit l'opportunité de s'attaquer au DUC !

Il faut croire que le vent tourne pour Booba. Connu pour sa langue bien pendue et ses clashs légendaires, le DUC de Boulogne se retrouve cette fois dans une position inhabituelle : celle du visé. Et les attaques pleuvent. Après Rohff, c’est désormais Gims qui entre dans la danse… avec une pique qui n’est pas passée inaperçue.

Tout a commencé avec la sortie de "DD", un morceau en hommage à Désiré Doué, jeune joueur prometteur du PSG, en feat avec Benash. Si l’intention semblait louable, le coup de pression que Booba a mis à Doué sur les réseaux a immédiatement mis le feu aux poudres. Et musicalement, la critique est plus que mitigée : un morceau jugé en dessous des standards habituels du rappeur.

Mais le plus gros bad buzz vient des statistiques de streaming. Si le son s’est classé à une honorable 50e place du Top Deezer France, c’est surtout sa présence au 24e rang sur Deezer Japon et 34e à Singapour qui fait tiquer les internautes. Rapidement, des rumeurs d’achat de streams se sont répandues comme une traînée de poudre sur la toile.

Il n’en fallait pas plus pour réveiller ses rivaux. Rohff a dégainé le premier avec un post ironique, moquant les scores de Booba. Et comme souvent, Gims n’a pas tardé à suivre, ajoutant sa pierre à l’édifice. Sur X, l’artiste a partagé les fameuses stats douteuses avec une légende assassine : "Arigato Winny", utilisant le surnom qu’il attribue régulièrement à Booba. Une manière de dire merci… pour la rigolade.

Oui mais voilà, les internautes ont fouillé un peu plus loin… et se sont penchés sur les classements aux Philippines. Et surprise : Gims figure lui aussi dans le classement avec "NINAO". Alors oui, on le sait, c’est un hit international, mais est-ce vraiment un titre qui cartonne aux Philippines ? Ou bien là aussi, des achats de streams sont à envisager ? Rien n’est moins sûr, mais en tout cas, certains défenseurs de Booba n’ont pas hésité à attaquer Meugi pour lui renvoyer un contre-uno bien placé.

Contre uno meugui la pouki qui le japon aussi 🤣🤣🤣👍 pic.twitter.com/pt7OlOJthl — Stanon'yomi (@Shinobistan93) July 29, 2025

Mais attention, à vouloir jouer avec Booba, on risque souvent de se prendre un retour de flamme. Ce dernier, bien que dans la sauce, n’est jamais à court de réponses bien salées. Et connaissant son art du clash, nul doute que la réplique ne tardera pas.

Une chose est sûre : les rappeurs visés par B2O ces dernières années semblent prendre leur revanche. Et à ce rythme, la guerre des egos n’est pas près de s’arrêter. Préparez les pop-corns.