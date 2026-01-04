6ix9ine accuse Lil Durk d'être un "faux musulman" dans son nouveau morceau

6ix9ine vient de sortir un nouveau diss track dans lequel il cible directement Lil Durk, avec des mots très violents, en l'attaquant même sur sa religion.

Il y a un rappeur dont on n'a pas beaucoup parlé en 2025, et c'est bien normal : il s'agit de 6ix9ine, qui fait surtout parler pour ses frasques, ses problèmes judiciaires, bien plus que pour sa musique. La balance la plus célèbre du rap US (même si Gunna n'est pas loin derrière) est toujours un troll très remuant, mais il a donc refait parler de lui cette semaine, avec de la musique cette fois. Dans l'extrait de son nouveau diss track, il attaque Lil Durk en le qualifiant de "faux musulman".

6ix9ine a décidé de refaire un peu parler de lui, avant de retourner en prison parce qu'il n'a encore une fois pas respecté les règles de sa conditionnelle. Et pour que les gens se rappellent de lui pendant son temps à l'ombre, il a décidé de s'en prendre à Lil Durk dans un extrait dévoilé en live sur le stream de Adin Ross. Dans la vidéo, on peut voir Tekashi parler d'un rappeur qui "est rentré en prison, et s'est mis à dire des Hamdoulah, inch'allah, bismillah", en l'accusant d'être un faux musulman qui se serait converti "par opportunisme".

6ix9ine disses Lil Durk for turning fake Muslim in jail pic.twitter.com/dKq3D4GfOS — Akademiks TV (@AkademiksTV) December 31, 2025

Evidemment, c'est faux, et Lil Durk est musulman depuis bien avant qu'il ne rentre en prison. Et même s'il ne l'était pas, ça le regarde, tout ça est très personnel. On imagine que 6ix9ine a surtout voulu faire du buzz, et relancer un vieux clash, en s'attaquant à un des seuls vrais gangsters du game, qui est d'ailleurs actuellement en prison en attendant la suite de son procès pour avoir commandité plusieurs meurtres. On conseille quand même à Tekashi de faire attention, car les fédéraux ne le protègeront pas éternellement, surtout lorsqu'il sera en prison...