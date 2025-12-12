6ix9ine se fait un nouveau tatouage ... et devient la risée des internautes !

En même temps il faut le dire, le rappeur est un champion pour faire parler de lui.

Et dire qu’il y a encore quelques années, 6ix9ine avait révolutionné le rap US avec son style brut, agressif et totalement atypique. Une énergie folle, une esthétique arc-en-ciel, et des hits qui ont marqué la fin des années 2010. Aujourd’hui pourtant, quand on entend parler de lui, ce n’est presque jamais pour la musique. Entre affaires de justice, clashs et stratégies douteuses pour rester dans la lumière, l’artiste semble avoir perdu la flamme qui faisait de lui un phénomène.

Pire encore : les dernières rumeurs assurent que le rappeur serait fauché. Mais visiblement, ça ne l’empêche pas de continuer à faire parler de lui… et pas toujours pour les bonnes raisons.

Mardi soir, l’artiste a en effet partagé une vidéo dans sa story Instagram montrant son tout nouveau tatouage facial : un lion gigantesque encré sur le côté droit de son visage. Dans sa publication, 6ix9ine a légendé : « Je ne suis pas un LION », en identifiant le tatoueur Pablo Ezequiel Frias.

Évidemment, la séquence n’a pas mis longtemps à enflammer les réseaux. Les réactions se sont multipliées, et pas forcément en sa faveur. Entre moqueries, incompréhension et critiques frontales, les internautes n’ont pas mâché leurs mots. Certains ont exprimé leur stupeur face à ce choix pour le moins radical, quand d'autres ont rappelé que 6ix9ine restait un maître en matière de buzz.

Plus surprenant encore, plusieurs fans ont immédiatement comparé ce tatouage à ceux de Blueface, insinuant même une sorte de rivalité silencieuse entre les deux rappeurs. Selon eux, 6ix9ine chercherait une nouvelle fois à attirer l'attention… quitte à se transformer en caricature de lui-même.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : entre provocations, polémiques et tattoos XXL, 6ix9ine continue de diviser. Et si le rappeur tente encore de se réinventer, Internet, lui, n’est pas prêt à le prendre au sérieux.