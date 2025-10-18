6ix9ine relance la guerre du rap : il accuse Gunna et Drake d’avoir fait un BBL !

Une nouvelle provocation qui secoue le hip-hop.

On le pensait calmé, mais 6ix9ine est de retour avec une nouvelle attaque. Cette fois, le rappeur new-yorkais s’en est pris à Gunna et Drake, qu’il accuse… d’avoir subi un BBL (Brazilian Butt Lift). Oui, la même opération esthétique popularisée par certaines stars d’Instagram.

L’artiste a lancé cette pique lors d’un live avec DJ Akademiks, une émission souvent source de polémiques dans le milieu du rap.

“Gunna a fait un BBL”

Toujours aussi provocateur, Tekashi 6ix9ine a affirmé sans détour que Gunna aurait eu recours à la chirurgie esthétique pour remodeler son corps.

Une déclaration qui a immédiatement mis le feu aux réseaux sociaux. Les internautes se sont divisés entre rires, indignation et scepticisme.

Certains fans ont rappelé que Gunna avait beaucoup maigri après sa sortie de prison grâce à une alimentation stricte et un programme sportif intense. D’autres, en revanche, n’ont pas manqué d’alimenter la rumeur.

Drake, lui aussi visé

Mais le plus étonnant, c’est que Drake n’a pas échappé aux critiques. Selon 6ix9ine, l’interprète de God’s Plan aurait lui aussi fait quelques “retouches” pour sculpter ses abdos.

Une accusation d’autant plus surprenante que Drake a souvent été moqué pour son apparence, notamment après certaines photos de vacances où ses muscles paraissaient… trop parfaits.

Fidèle à lui-même, le rappeur canadien a choisi la dérision. Dans un podcast, il a ironisé sur le surnom que certains lui donnent désormais :

“BBL Drizzy ? J’avoue, celui-là est pas mal.”

Une réponse pleine d’humour, mais qui ne suffit pas à calmer les rumeurs.

Gunna défend sa transformation physique

De son côté, Gunna a déjà expliqué sa métamorphose. Dans une interview donnée à XXL, il affirmait avoir simplement adopté une nouvelle hygiène de vie : moins d’alcool, plus de sport, et un suivi régulier avec un coach personnel.

Le rappeur, qui a perdu plusieurs dizaines de kilos, a insisté sur le fait que sa perte de poids était entièrement naturelle.

Une stratégie bien rodée de 6ix9ine ?

Ce nouvel épisode prouve une chose : 6ix9ine sait comment faire parler de lui.

Habitué des clashs et des provocations, il utilise les polémiques comme une arme médiatique.

En s’attaquant à deux des figures les plus populaires du rap mondial, il s’assure une visibilité maximale sur les réseaux.

Mais à force de chercher la confrontation, le rappeur new-yorkais risque aussi de se mettre à dos une bonne partie de la scène hip-hop, déjà peu tendre à son égard depuis son affaire judiciaire.

Une guerre d’image plus qu’une guerre de flow

Ce clash n’est finalement qu’un symptôme du rap moderne, où l’apparence compte presque autant que la musique.

Dans une industrie ultra-connectée, chaque changement physique, chaque rumeur ou post Instagram devient une arme de buzz.

Et 6ix9ine, roi autoproclamé de la provocation, sait mieux que quiconque comment s’en servir.