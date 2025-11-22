Lil Durk : son procès plonge dans le chaos, une photo du jury tourne sur les réseaux

Le procès de Lil Durk est en train de se transformer en véritable bordel incontrôlable.

Cela fait maintenant plus d'un an que Lil Durk est en prison pour avoir commandité plusieurs meurtres, dont certains sont en lien avec le meurtre de King Von et une supposée vengeance envers Quando Rondo et son cousin, impliqués dans la mort de Von. Alors que le procès devait avoir lieu en octobre 2025 (après avoir été une première fois repoussé), la procédure s'enlise, et voilà maintenant que la situation s'empire après qu'une photo du jury ait été publiée en ligne.

La justice avait requis la sélection d'un jury anonyme, en raison de menaces, de l'attention médiatique nationale et de la réputation violente de Lil Durk et de son équipe, OTF. Mais une photo visiblement prise par un fan dans l'enceinte du tribunal, et publiée en ligne, a dévoilé le visage de plusieurs membres du jury, qui ne sont donc plus anonymes. La justice pourrait estimer que leur sécurité est menacée, et retarder encore un peu plus la procédure déjà très longue.

Les procureurs parlent d'un acte délibéré de la part de la team Lil Durk, mais si c'est le cas, ce serait stupide, car ça augmenterait encore les charges qui pèsent contre le rappeur. En effet, le fait de voir l'identtié du jury dévoilée, au moins partiellement, peut provoquer des menaces ou des pressions extérieures.

La justice va-t-elle tout recommencer à zéro en sélectionnant un nouveau jury ? Le procès va-t-il être annulé pour vice de procédure ou un truc du genre ? En tout cas, il va falloir encore attendre avant de connaître le verdict qui tombera (ou pas) sur Lil Durk...