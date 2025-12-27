50 Cent trolle Netflix : la série sur Diddy dépasse Stranger Things

Le rappeur et producteur 50 Cent savoure sa dernière victoire sur les réseaux : la série documentaire consacrée à Diddy prend la première place du classement Netflix, dépassant la mastodonte Stranger Things. Un succès qui fait parler tout le rap game… et bien au-delà.

Un troll viral sur les réseaux

Fidèle à son style provocateur, 50 Cent n’a pas hésité à ironiser publiquement sur Netflix après la performance de la série sur Diddy. Sur X, il a publié un message moqueur devenu viral, pointant du doigt le contraste entre le budget colossal de Stranger Things — estimé à plusieurs centaines de millions de dollars — et le coût bien plus modeste d’une série documentaire.

Résultat : captures d’écran, commentaires en chaîne, et débats sur Instagram et X. 50 Cent démontre une nouvelle fois qu’il maîtrise parfaitement l’art du buzz, tout en soulignant la puissance culturelle de l’univers hip-hop.

Now I’m #1 in the US, and #1 in UK, Stranger Things gotta move over FIGHTLAND is on the way stop playing with me ! @50CentAction247 • https://t.co/WtNREs3AKy pic.twitter.com/Onc1wAAK5p — 50cent (@50cent) December 5, 2025

Diddy : une légende qui attire

Le succès de la série ne tient pas seulement à la provoc de 50 Cent. Diddy, figure mythique et controversée du hip-hop américain, fascine toujours. La série mélange archives, témoignages et révélations inédites, attirant à la fois les fans de rap et les amateurs de documentaires à sensation.

En quelques heures seulement, la série se hisse en tête des contenus les plus regardés sur Netflix, confirmant que la culture hip-hop a désormais un poids considérable sur les plateformes de streaming, au-delà des simples charts musicaux.

50 Cent : roi du clash et du business

Ce nouvel épisode montre que 50 Cent est aussi redoutable dans la communication que dans le business. Depuis le succès de Power, le rappeur a su enchaîner les projets télévisuels à succès et utiliser les réseaux sociaux pour générer le buzz autour de ses productions.

Le troll sur Diddy n’est pas anodin : il renforce son image de producteur visionnaire, capable de concurrencer des mastodontes de la fiction avec des contenus ancrés dans le réel et portés par des figures emblématiques de la culture hip-hop.

Le rap dépasse la fiction

Voir une série documentaire sur Diddy dépasser Stranger Things est un signal fort : le public est friand de récits vrais, bruts et culturels, qui offrent un autre regard sur le hip-hop et ses icônes.

Entre records d’audience, trolls calculés et rivalités historiques, 50 Cent rappelle que le rap ne se limite plus aux charts musicaux, mais règne désormais aussi au sommet du streaming mondial.