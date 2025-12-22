Au vu du talent de Pop Smoke, cela n'aurait pas été étonnant !

Quand on voit la photo, difficile de ne pas avoir un petit moment de doute. La ressemblance entre 50 Cent et Pop Smoke est tout simplement intrigante. Et sur les réseaux, les fans n’ont pas manqué de le remarquer.

Qu’on se le dise : Pop Smoke était l’un des rappeurs les plus talentueux de ces dernières années. Son décès tragique en 2020 a profondément marqué la planète hip-hop, laissant un immense vide dans le rap new-yorkais. Avant le drame, le jeune artiste de Brooklyn avait réussi à attirer l’attention d’un monument du rap : 50 Cent.

Très vite, une relation forte s’est créée entre les deux artistes. 50 Cent a littéralement pris Pop Smoke sous son aile, allant jusqu’à produire son premier album posthume, Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Une manière pour l’ami d’Eminem de perpétuer l’héritage du prodige disparu.

Cette connexion s’est ressentie dès leur première rencontre, comme 50 Cent l’avait raconté avec émotion :

« Je lui parlais et il était sur son téléphone en même temps, comme s’il ne m’écoutait pas. C’est lorsque je me suis levé pour voir ce qu’il faisait que je me suis rendu compte qu’il écrivait tout ce que je lui disais. »

Un détail qui en dit long sur la discipline et le respect de Pop Smoke envers son mentor.

Mais au-delà de la musique, un autre élément fascine aujourd’hui les fans : leur ressemblance physique frappante. Selon plusieurs spécialistes et internautes, 50 Cent et Pop Smoke pourraient avoir des liens de parenté, et seraient même cousins. Une théorie qui alimente les débats depuis des années.

Et 50 Cent lui-même ne fait rien pour calmer les rumeurs. Il y a quelques heures, le rappeur a partagé un montage photo montrant Pop Smoke à la salle de sport, suivi d’une image de lui-même à l’entraînement. En légende, il raconte une anecdote pour le moins troublante :

« J’ai regardé Pop et je lui ai demandé : “Comment s’appelle ta mère ? On se ressemble un peu.” Il a éclaté de rire et m’a dit : “Je sais.” RIP. On avait le même nom de famille. »

De là à imaginer que Pop Smoke soit le fils caché de 50 Cent, il n’y a qu’un pas que certains fans n’hésitent plus à franchir. Simple coïncidence génétique, lien familial réel ou mythe entretenu par la légende du rap US ? Impossible à dire.

Une chose est sûre : le lien entre 50 Cent et Pop Smoke allait bien au-delà de la musique. Et à moins que la maman de Pop Smoke ne décide un jour de lever le voile, ce mystère restera l’un des plus fascinants de l’histoire récente du hip-hop américain.