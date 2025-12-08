Ja Rule affirme que 50 Cent n'est "pas différent" de Diddy, et le traite de balance

Ja Rule ne porte pas 50 Cent dans son cœur, et c'était l'occasion parfaite pour ressortir les dossiers.

Le documentaire sur Diddy, produit par 50 Cent et diffusé par Netflix, a fait la une de la presse pendant toute la semaine dernière. Pas étonnant, au vu des sombres révélations dévoilées par le docu, avec de nouvelles accusations de viols, des histoires en lien avec des freaks off et la mort de Biggie, bref, des trucs vraiment pas jolis. Alors que l'équipe d'avocats de Diddy a tenté une riposte timide, cette semaine c'est Ja Rule qui a décidé d'attaquer 50 Cent sur son documentaire, en l'accusant d'être un hypocrite et une balance.

Ja Rule a violemment attaqué son opps de toujours, 50 Cent, via plusieurs posts sur Twitter dans lesquels il l'accuse de ne pas être très différent de Diddy :

Parlons vrai, ce mec n'en a rien à foutre des victimes, on sait tous pourquoi il a décidé de faire ce documentaire... Ce mec est un cancer pour la culture, s'il en avait vraiment quelque chose à foutre des victimes, alors qu'il reverse les bénéfices du docu à des œuvres de charité pour les victimes des violences conjugales. [...] Fifty n'est pas différent de Diddy... Apparemment !

Dans la suite de son tweet, il rappelle l'histoire d'agression qui traîne derrière 50 Cent, lorsque ce dernier aurait frappé son ex-compagne et la mère de ses enfants, Daphné Joy, dans l'estomac pendant une dispute à Los Angeles.

Hermans no different… ALLEGEDLY!!! 🤷🏾‍♂️ 50 Cent (real name Curtis Jackson) has been involved in at least one well-documented domestic violence incident. In June 2013, he was accused of kicking his ex-girlfriend and the mother of his son, model Daphne Joy (also known as Daphne… — Ja Rule (@jarule) December 7, 2025

Let’s be real that nigga dgaf about the victims we ALL know why he did the doc… Herman’s a cancer to the culture if he cares so much then donate the profits to charities for domestic violence… — Ja Rule (@jarule) December 7, 2025

De toutes façons, personne n'est dupe, et personne ne croyait que 50 Cent avait fait ce documentaire pour les victimes, mais bien parce qu'il voulait détruire encore un peu plus la réputation de Diddy. De ce point de vue, en revanche, on dirait que la mission est accomplie... Dans un autre tweet, Ja Rule s'en est encore pris à 50 Cent en l'accusant d'être une balance qui se cache derrière l'image d'un gangster :

Tu es un rat, tu as toujours été un putain de rat. Costume de vendeur de voitures d’occasion, nez en forme de poteau de field goal, tu as une tête de cul mec. Ce gars est toujours en train de balancer sur quelqu'un d'autre... Vieille balance !

Si quelqu'un en doutait encore, la réconciliation entre Ja Rule et 50 Cent ne semble toujours pas à l'ordre du jour !

You rat, always have been, always will be a fucking RAT… Used car salesman suit wearing, field goal nose having, Herman Munster head ass nigga…🤣 #ICONN — Ja Rule (@jarule) December 2, 2025