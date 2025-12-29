Après avoir été trollés par 50 Cent, Jim Jones, Dave East, Maino et Fabolous ont décidé de lui répondre violemment lors d'un gros freestyle dans lequel ils reprennent ses instrus cultes.

Si les clash dans le rap US sont mieux que les clashs dans le rap français, c'est parce qu'aux States, ces oppositions tournent surtout autour de la musique. On l'a vu encore assez récemment lors de la confrontation entre Kendrick Lamar et Drake : les diss tracks sont importants, et quand ils sont bons, ça fait mal. Cette semaine, on part côté New-York, où 50 Cent s'est fait bien allumer par Jim Jones, Fabolous, Dave East et Maino lors d'un freestyle qui va rester dans les mémoires, et auquel il a choisi de répondre calmement, tout en menaces.

On va rappeler les faits pour ceux qui ne suivent pas toute l'actualité du rap US pendant les vacances : il y a quelques semaines, 50 Cent trollait Jim Jones, Fabolous, Dave East et Maino à propos de leur podcast "Let's Rap About It", en les accusant d'être des loosers, fauchés, qui squattaient les locaux pour enregistrer leur émission, sans les payer. Les taquineries ont fusé de chaque côté, la tension est montée d'un cran, et les 4 rappeurs ont décidé de répondre aux moqueries de 50 Cent sur un freestyle aux allures de diss track bien salé.

Du côté de Dave East et Maino, c'est très bien rappé mais les attaques restent soft. Rien à voir avec Jim Jones, mais surtout avec Fabolous, qui a choisi de rappeler à tout le monde pourquoi on parlait de lui à l'époque comme l'un des candidats au titre de "King Of New-York" : placements impeccables, insolence, et grosses attaques envers 50 Cent, avec des phases qui mentionnent la mère de ses enfants :

"You know I got power, Your shorty got hot showered, Catch her trying to leave like Tasha shot LaLa"

Une belle référence à la série "Power" de 50 Cent, mais aussi à une "douche chaude", une des pratiques bien appréciées par Diddy et ses invités lors des "freaks off" auxquelles Daphne Joy, baby mama de Fifty, aurait participé. Franchement, c'est fort, et très bien rappé.

Pour l'instant, pas de réaction officielle de la part de 50 Cent, mais il a tout de même envoyé un message pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Message dans lequel la menace est à peine voilée : "vous savez que ceux qui jouent avec moi finissent par souhaiter ne jamais l'avoir fait à la fin". On se demande bien ce que nous prépare le rappeur pour 2026 ! Mais on doute qu'il s'agisse d'un diss track, car ça fait bien longtemps que tout ce que Fifty fait dans le rap ne marche plus trop.