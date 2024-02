Fabolous à Dubai dans "Calling You Up Freestyle"

Le rappeur profite des dunes de sables de Dubai avec sa chérie !

Fabolous reçoit un appel dans "Calling You Up Freestyle". Dans les premières images, le rappeur se trouvant dans sa chambre d’hôtel reçoit un coup de fil du réceptionniste l’informant qu’il y avait une femme qui demandait à le voir. Sans problème Fabolous lui demande de la laisser entrer. Petit à petit dans les escaliers, la jeune fille monte pour le rejoindre. Plus loin, on voit les deux amoureux faire une promenade dans les dunes de sable de Dubai, tous deux habillés exactement comme les habitants de la ville.