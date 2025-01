Rim'K est déchaîné : Il sort trois nouveaux clips en 24h !

Le tonton du rap n'a pas chôme sur ce début d'année !

2025 commence en grande pompe pour Rim'K ! Le tonton du rap vient totalement de secouer la toile avec un nouvel EP intitulé "Run", qui contient 4 morceaux et deux invités de renom : SDM et TH ! Celui qui avait récemment partagé ses plus gros regrets de sa carrière n'a visiblement pas eu envie de chômer sur ces premiers jours de l'année. Et ce n'est pas tout : le rappeur de 46 ans a célébré ce nouveau projet avec pas moins de trois nouveaux clips en l'espace de 24 heures !

Exoplanète : Le premier morceau du projet

Tout a commencé à 0h avec le premier son du projet, "Exoplanète". Dans ce titre, le flow percutant de Rim'K nous plonge directement dans l'ambiance de l'EP. Une preuve de plus qu'il n'a rien perdu de son niveau !

Rim'K invite TH dans son "Game Plan"

Le second morceau, sorti instantanément après le premier, est "Game Plan", un featuring avec le rappeur TH. Cette collaboration se révèle être d'une fluidité impressionnante, offrant des punchlines lourdes, exactement ce que les fans attendent. Le clip accompagne le morceau avec une mise en scène originale où les deux artistes s'affrontent... aux échecs.

SDM en invité spécial dans "Run"

Enfin, le dernier titre est sans doute le plus attendu : "Run", morceau éponyme de l'album, en collaboration avec l'incontournable SDM, l'un des rappeurs les plus marquants de 2024. Ce titre, sorti en début d'après-midi, met en avant une très belle complicié entre Rim'K et SDM. Sur une prod mélodieuse, leurs voix s'accordent parfaitement, prouvant une fois de plus que Rim'K est toujours aussi performant en featuring.

Avec ces trois clips, Rim'K frappe fort et pose les bases pour une année explosive. Cette stratégie annonce une belle mise en perspective pour sa date exceptionnelle à l'Adidas Arena le 12 décembre 2025 !