Rim'K dévoile le plus gros regret de sa carrière !

Le "tonton" du rap pense avoir fait quelques mauvais choix dans sa carrière.

Rim'k évoque une grosse déception de sa carrière exceptionnelle

Rim'K fait énormement parler de lui sur cette fin d'année 2024. L'ancien membre du groupe mythique 113 avait enflammé l'Arc de Triomphe en interprétant "Tonton du Bled" lors du concert de cloture des JO de Paris. Mais ce n'est pas tout, il y a quelques semaines, le "tonton" du rap game avait raconté une anecdote insolite avec son groupe lors des victoires de la musique en 2000.

Cette fois-ci, il était l'invité de Colombien, et s'est confié sur sa grande carrière. Et celui qui a fait un feat avec Ademo a lâché l’un de ses plus gros regrets de carrière : il n’a pas fait assez de concerts.

"Peut-être plus de scènes. C’est ce qui manque un peu dans ma carrière. La scène, c’est très important pour un artiste. C’est ce qui fait d’ailleurs que tu es un artiste, tu vois, c’est important. Mais pas dans la qualité. Mais plus dans la quantité," a-t-il balancé, direct.

Pour Rim'K, certaines sorties n’ont pas eu droit aux tournées qu’elles méritaient, et aujourd’hui, il le regrette.

"Il y a des albums où je me suis dit qu’il n’y avait pas forcément besoin de faire une tournée parce que c’était des albums, des tapes ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Et finalement, j’aurais dû le faire aussi. C’est les petits regrets que j’ai," a-t-il avoué, reconnaissant que ses fans auraient mérité plus de live.

Bonne nouvelle pour le public : Rim'K prépare un retour en force sur scène et pas des moindres ! Rendez-vous le 12 décembre 2025 à l’Adidas Arena de Paris pour un concert qui s’annonce historique.