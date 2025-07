Stefon Diggs et Cardi B ne seraient plus en couple ... à cause de son BBL !

Alors ça, on ne l'avait pas du tout vu venir !

On est peut-être sur la rupture la plus WTF de tous les temps ! Les relations amoureuses de Cardi B ont toujours été tumultueuses, surtout avec Offset, son ex et membre du groupe Migos. Entre séparations, retours de flamme, et maintenant un gros conflit juridique, l’histoire Cardi-Offset a fait couler beaucoup d’encre. La dernière nouvelle en date ? C’est Offset lui-même qui réclame une pension alimentaire. Oui oui, vous avez bien lu.

Mais alors que l’épisode Offset semble enfin bouclé, Cardi B s’était récemment affichée au bras d’un nouveau prétendant : Stefon Diggs, joueur star de la NFL. Une romance inattendue mais qui semblait pourtant bien partie... jusqu’à aujourd’hui.

En effet, Cardi B a supprimé toutes les photos avec Stefon Diggs de ses réseaux sociaux. Et comme souvent dans le monde des célébrités, cette disparition numérique cache quelque chose. Les rumeurs ne se sont pas fait attendre : le couple se serait séparé après seulement quelques mois.

Mais le plus choquant, c’est la raison supposée de cette rupture, et elle vient de Stefon Diggs lui-même. Selon plusieurs sources, le joueur aurait confié :

"C’était dur. Je ne pouvais tout simplement plus supporter ça. Son BBL avait une odeur insupportable. J’ai essayé d’être compréhensif, mais ça affectait tout."

Et là… choc. Non seulement on ignorait qu’un BBL pouvait avoir une odeur, mais en plus s’en servir comme motif de rupture ? Il faut avoir du culot. Ou un nez très sensible.

« C'était dur. Je ne pouvais tout simplement plus supporter ça. Son BBL avait une odeur insupportable. J’ai essayé d’être compréhensif, mais ça affectait tout. » https://t.co/hd9krMiFdo pic.twitter.com/q3OC7mJHUq — Varan 🐊 2.0⭐️⭐️⭐️🇨🇮🖖🏿 (@LucaVaran) July 8, 2025

Dans un univers où les ruptures sont souvent causées par des tromperies, des conflits d’emploi du temps ou des écarts sur les réseaux sociaux, celle-ci entre Cardi B et Stefon Diggs pourrait bien décrocher la palme de la séparation la plus improbable de l’année.