Cardi B : plus de 1,5 millions d'albums vendus avant même la sortie

On se demande si c'est déjà arrivé une fois dans l'histoire du rap US, Cardi B est en train de tout casser.

Cardi B s'apprête à faire son grand retour sur le devant de la scène rap US, elle qui avait un peu lâché le terrain ces dernières années. Pas un vrai projet sorti depuis 2108 et "Invasion of Privacy", mais il faut dire qu'elle a été pas mal occupée, entre ses engagements politiques, mais aussi tous les dramas dans lesquels elle a été impliquée concernant sa vie sentimentale. Mais ça y est, son deuxième album, "Am I The Drama ?", a été officiellement annoncé, et il cartonne déjà avant même sa sortie.

Car en dévoilant la cover, et la date de sortie de son futur projet, qui sera disponible à partir du 19 septembre 2025, Cardi B a également lancé les précommandes de son album. Mais à côté de la sortie de l'album, la rappeuse de New-York a également mis en place une stratégie marketing et économique qui pourrait bien lui faire casser tous les records. En effet, ses tubes "WAP" et "Up" vont intégrer la tracklist du projet. Deux titres qui sont déjà certifiés 8 fois platine pour l'un, et 2 fois platine pour l'autre.

Et d'après une règle de la RIAA (l'équivalent américain du SNEP en France), les ventes et les streams de ces deux singles seront intégrés au comptage effectué par Luminate pour le Billboard, et ça assurerait à Cardi B que son album s'est déjà écoulé à 1,5 millions d'exemplaires avant même sa sortie. Si la règle s'applique (la RIAA peut évidemment revenir dessus exceptionnellement), ça signerait un immense record pour la rappeuse.

D'ailleurs, elle vient déjà d'établir un record, rien qu'en annonçant la sortie de son album : c'est la première rappeuse de l'histoire à avoir deux albums qui contiennent deux titres ayant atteint la première place du top single américain. "WAP" et "Up" pour "Am I The Drama?", donc, et "Bodak Yellow" et "I Like It" pour "Invasion of Privacy".

Ce qui est certain, c'est que la rupture avec Offset semble beaucoup mieux réussir à la carrière de Cardi B qu'au rappeur. Pendant que l'ex-Migos s'enfonce peu à peu dans l'anonymat, Cardi B semble être en position de redevenir la numéro 1 qu'elle était en 2018.