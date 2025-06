Cardi B annonce enfin la date de sortie de son deuxième album

Des années après la sortie de son premier album, la rappeuse est enfin de retour.

Elle avait pourtant créé un véritable raz-de-marée après la sortie de son premier album solo, "Invasion of Privacy", en 2018. Elle semblait même sur le point de reprendre la couronne à l'actuelle reine du rap US, Nicki Minaj, mais il faut avouer que depuis cette date, Cardi B fait beaucoup plus parler d'elle pour son histoire avec Offset, officiellement terminée, et pour ses frasques sur les réseaux que pour sa musique. Heureusement, tout ça, on dirait que c'est fini : la rappeuse vient enfin d'annoncer la sortie de son nouvel album !

Un nouvel album qui est teasé depuis plus de 5 ans. Ça commençait même à faire tellement longtemps qu'on commençait à croire qu'elle allait nous faire une "Detox", comme Dr. Dre en son temps, sauf qu'elle risque de sombrer complètement dans l'oubli alors que Dre reste une légende qui a beaucoup fait pour la culture, même s'il a un peu pris les gens pour des cons avec cet album. Mais cette fois, c'est officiel : "Am I The Drama", le nom de ce deuxième album solo, va bien sortir en 2025 ! On a même une date, celle du 19 septembre, pour la rentrée donc.

Les choses ont même l'air d'être bien avancées, puisqu'un lien de précommande est déjà disponible, pour les fans qui voudraient absolument avoir l'album en physique dès le premier jour. Pas trop d'informations sur le contenu du projet, si ce n'est que les titres "Up", "Outside" et "WAP", tous des hits, devraient être présents sur l'album. Pas mal de featurings devraient également être au programme, et on imagine qu'elle va également profiter de ce projet pour balancer de grosses piques à son ex, Offset, qui a perdu 10 000 points d'aura en lui demandant une pension alimentaire après avoir joué au rappeur bling-bling pendant toute sa carrière.

Bref, un projet qui risque de faire parler !