Offset et Cardi B : la guerre continue !

Les deux ex s'allument en place publique !

Entre Cardi B et Offset le clash s'intensifie !

Dans le game, y’a les clashs classiques, et y’a ceux qui deviennent des feuilletons. Cardi B et Offset, c’est clairement la deuxième catégorie. Depuis quelques mois, leur relation a explosé en plein vol, et leur séparation ne passe pas inaperçue. Cardi a demandé le divorce, malgré leur famille avec trois enfants, mais c’est sur la place publique que tout part en vrille.

Y’a quelques jours, Cardi B a frappé fort : elle a leaké des messages privés d’Offset, le mettant dans une position délicate. Résultat ? Une réputation de forceur pour l’ancien membre des Migos. Mais Offset ne compte pas se laisser faire.

La tension est montée d’un cran cette semaine quand les deux artistes ont décidé de laver leur linge sale sur X (anciennement Twitter). Offset a dégainé le premier, accusant Cardi de se concentrer sur des relations au lieu de préserver son image. La rappeuse n’a pas tardé à répondre en dénonçant ses manipulations et en l’exhortant à signer les papiers du divorce.

🚨 C’EST LA GUERRE ENTRE OFFSET ET CARDI B !



Les tensions explosent entre les deux artistes dans une dispute sur Twitter où chacun se renvoie la faute devant le monde entier 🌍



Une altercation mêlant vie privée, reproches publics et tensions personnelles. pic.twitter.com/toxSyr5LCA — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) December 18, 2024

Un clash sans fin ?

Entre reproches publics, vie privée éclatée, et piques bien placées, difficile de savoir si ce couple mythique du rap US trouvera un terrain d’entente. Mais soyons honnêtes : pour les fans, ce feuilleton, bien qu’intense, reste un divertissement de premier choix.

Alors, Offset et Cardi B, fin du game ou prochain round ? La seule chose qu’on sait, c’est qu’ils ne comptent pas lâcher le micro si vite. Affaire à suivre !