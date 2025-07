Jarod, Oldpee, Houari, Still Fresh,... : les sorties rap FR du weekend

Les vacances approchent, les grosses têtes sont parties, mais les underdogs sont en feu !

Le rap français a pris une belle baffe la semaine dernière avec la sortie de l'album de Niro, son premier depuis un bout de temps. Preuve que même si c'est l'été, et que l'activité du game a globalement ralenti, il reste de belles sorties programmées chaque semaine, et celle-ci ne ait pas exception à la règle ! Jarod, Old Pee, Coyote Jo Bastard, et bien d'autres encore, on vous fait un petit tour d'horizon.

On commence par un projet qu'on n'attendait pas, mais qui risque d'en surprendre plus d'un : Jarod et DJ Weedim viennent de dévoile run album commun, "Escale Vol.1". Un projet assez perché, avec deux artistes qui aiment bien explorer plein d'univers artistiques différents et ne se fixent aucune limite, juste avant l'été, bon timing ! On a aussi droit à un autre projet commun rappeur/producteur, avec Tisma et Le Chroniqueur Sale, qui viennent de dévoiler "L'or dans les mains". Pour ceux qui kiffent le hip hop et qui sont des vrais amoureux de rap et de kickage, on vous le conseille fort.

Dans un autre registre plus trap, plus sombre, on a monsieur Oldpee du 13 Block, qui vient de nous sortir un EP 3 titres nommé "Trench Music Vol. 1", dans une ambiance toujours aussi gangsta qu'il maîtrise si bien ("Danny Glover", grosse réussite). Dehmo & Hache-P, les deux anciens de la MZ, viennent également de dévoiler "Double Vision", et là aussi c'est plutôt réussi, notamment le feat avec Himra, "F*ck un poulet".

Pour ceux qui cherchent quelque chose de plus "soleil", de plus "mer", bref, de plus "Marseille", on a aussi ce qu'il vous faut : l'album de Houari, "Insomnia", vient de sortir, et il contient notamment un titre avec Jul qui devrait bien tourner cet été. Dans un autre mood, Missan vient de dévoiler lui aussi la deuxième partie de son projet "Le Don". Quant au rappeur parisien Still Fresh, il vient se rappeler à nous avec un EP 5 titres, "No Man's Land", avec pas mal de mélo, lui qui était un des premiers à en faire dans le game.

Pour nos pélos du 69, on signale que L'Allemand est toujours aussi productif, et vient de sortir son projet "Le Deutch vol 1". On terminera l'article en mentionnant le bon projet de Coyote Jo Bastard, "SORRYIM(F*CKING)LATE", et celui de Bara, "Bara au Bara". Evidemment, il y a aussi eu d'autres projets sortis cette semaine, on vous met quelques listes dans l'article pour que vous ne ratiez rien.