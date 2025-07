Dehmo et Hache-P appellent Himra en renfort pour "F*ck un poulet"

Franchement, c'est une des bonnes surprises de la semaine.

Dehmo et Hache-P, les deux anciens membres de la MZ, ont à nouveau allié leurs forces pour proposer un nouveau projet commun nommé "Double vision", qui vient de sortir. Et pour donner un peu de force au projet, ils ont aussi décidé de sortir un clip aujourd'hui, avec un invité de marque : Himra, qui est en feu en ce moment, et il le montre aussi sur ce morceau. Ça s'appelle "F*ck un poulet", et franchement, on kiffe bien le morceau. Entre les flows, la petite instru bien sympa, les trois rappeurs qui font un très bon taff, on valide fort ! Et vous ?