Rohff, Booba et La Fouine réunis ? Une photo enflamme le web

Une photo partagée par Booba, sur laquelle on le voit en compagnie de Rohff et La Fouine, vient d'enflammer internet : on vous explique tout.

Comme très souvent avec Booba, en ce moment, il est très énervé et très actif sur les réseaux sociaux, où il est occupé à clasher tout le monde : Gims, Ninho, SDM, Théodora, Sadek et même Oli désormais, bref, il clash tout le monde. Tout ça, dans le but d'attirer un peu l'attention sur lui car il veut faire revenir son célèbre média OKLM, qui avait fermé il y a plusieurs années pour des raisons financières. Mais aujourd'hui, il a littéralement cassé Twitter, avec une photo de lui en compagnie de Rohff et La Fouine.

En effet, sur son compte Twitter, Booba a publié une photo sur laquelle on le voit assis entre Rohff et La Fouine, dans ce qui ressemble à un studio. En légende, Kopp mentionne son média, OKLM, à qui il a d'ailleurs déjà recrée un compte Instagram et aussi un compte Twitter, mais on peut aussi lire "Sky's the limit", en hommage au célèbre morceau de Notorious BIG. Forcément, les réactions à son post ont été nombreuses.

Mais après quelques secondes d'observation, on se rend vite compte que la photo a été générée par IA. Rohff n'a pas du tout la tête qu'il a en vrai, vraiment pas, et en ce qui concerne Booba, son visage semble aussi avoir été bien modifié. Finalement, il n'y a que La Fouine pour qui la photo est plutôt fidèle.

Bref, dommage pour tous ceux qui espéraient une grande réconciliation : ça n'aura probablement jamais lieu. Autant on veut bien croire à un univers dans lequel La Fouine et Booba peuvent à nouveau s'asseoir à la même table, eux qui ont déjà été proches par le passé, même si Laouni a "trahi" Booba en s'impliquant dans les clashs au côté de ses ennemis. Autant, pour Rohff, on n'y croit pas une seconde : les valeurs et les personnalités sont bien trop différentes et trop de choses se sont passées.

Par contre, on peut dire que les internautes se sont montrés inventifs avec leurs trolls lors que la photo est sortie, et ça, ça régale !