Doums continue son pressing sur La Fouine, qu'il surnomme "la belette", en disant qu'il lui a écrit plusieurs de ses derniers textes, dont le feat de Laouni avec Mister You.

Le "ghostwriting" est une pratique qui n'est toujours pas très bien vue dans le milieu du rap, en particulier dans le rap français, c'est d'ailleurs un des sujets centraux de la dernière saison de "Validé". Comme l'authenticité a souvent été mise en avant dans le rap, le fait de faire écrire ses textes par quelqu'un d'autre, forcément, ça dérange. Et récemment, c'est Doums qui a remis le sujet sur le tapis, en disant qu'il a écrit plusieurs couplets pour La Fouine. Cette semaine, il va même encore plus loin en le traitant directement de balance.

C'est sur Twitter que Doums a mis le feu aux poudres en lançant à nouveau des accusations concernant La Fouine, comme il y a quelques semaines lors de la sortie du morceau "Flying Blue". Cette fois, il revient à la charge un peu plus violemment : dans son tweet, il accuse La Fouine d'être une balance, le surnomme "la belette", et vise directement son couplet dans le morceau "+2SANG12" en featuring avec Mister You.

L’un des dernier texte que j’ai écrie pour la balance aka la belette https://t.co/ciur91WztS — MortgunFrémont 仙豆 (@Doumslentourage) December 17, 2025

Jusqu'ici, La Fouine n'a pas répondu. Peut-être qu'il s'en fout, en estimant que ce n'est pas grave, ou peut-être qu'il pense que les gens ne prendront pas Doums au sérieux. Mais il y a un moment où il faudrait en effet faire la lumière sur cette histoire de ghostwriting, qui risque d'entacher sa réputation si elle se propage. Et si en plus de ça, il se fait traiter de poucave, il y a un moment où il va falloir mettre les choses au clair...